Uitbaters Proxi Delhaize gooien handdoek, andere handelaars slaken noodkreet: “Tijd dat sommigen wakker worden!”

Het gerucht dat de Proxi Delhaize de deuren ging sluiten, deed al langer de ronde. De lege rekken in de winkel deden de speculaties de laatste dagen nog hoger oplopen. Deze ochtend kwamen uitbaters zelf met het nieuws naar buiten. “Het klopt dat we de winkel stopzetten. Het is zeker geen beslissing die we op één dag genomen hebben. Na lange besprekingen met Delhaize zijn we tot de conclusie gekomen dat we niet langer dezelfde visie delen en dan stopt een project nu eenmaal”, aldus Melissa Ost.