Uit volle borst meezingen met ‘natte’ klassiekers op Terneuzense Markt

Benjamin (28) wil in voetsporen treden van overleden vader Frank als Prins Carnaval: “Kreeg carnaval als kind met de paplepel mee”

In 1994 zwaaide de betreurde Frank Baert de scepter over de Lokerse carnavalisten als Prins Frank I. Tijdens de volgende stoet, dertig jaar later, wil zijn zoon Benjamin (28) dat voorbeeld navolgen. “Mijn vader zal zeker een plaats krijgen in mijn verkiezingsshow.”