Twee buurwoningen beschoten in twee nachten in Terneuzen: ‘Dit verwacht je toch alleen maar in een Hollywoodfilm?’

Wat? In de Schelpenlaan? Alweer? Hoe kan dat nou? In de Terneuzense wijk Othene gaat het donderdagochtend maar over een ding. Logisch, want twee schietpartijen in twee opeenvolgende nachten is geen dagelijkse kost.