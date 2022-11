Twee bestuurders moeten rijbewijs inleveren na gebruik smartphone achter stuur

Sint-Niklaas Zware rookontwik­ke­ling bij slaapkamer­brand in woning naast Portus Berkenboom

In de Kalkstraat in Sint-Niklaas is maandagochtend omstreeks 8 uur brand uitgebroken in een woning. Het vuur ging even met heel wat rookontwikkeling gepaard en de straat werd afgesloten.

21 november