Tropenroosters op Zeeuwse scholen middenin september, dat is nog niet veel eerder gebeurd

Kleine gemeente op landsgrens, toch trekken vandalen in Wachtebeke spoor van vernieling: “Hangjonge­ren die zich nergens iets van aantrekken”

Vandalen hebben in de nacht van woensdag op donderdag lelijk huisgehouden in Wachtebeke en omstreken. Vijf auto’s moesten eraan geloven, ook een verdeelkast van Fluvius sneuvelde. De buurt reageert aangeslagen, maar niet verbaasd: “De bloembakken op het pleintje tegenover mijn woning werden onlangs nog in brand gestoken. Ook met mijn nummerplaten gingen ze al eens aan de haal.” Een straathoekwerker, de eerste ooit in de gemeente, moet binnenkort soelaas bieden.