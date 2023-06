Terneuzense politiek: Hoe groot en vooral hoe duur gaat die Campus nu worden?

,,De aanvankelijke 44 miljoen, werd 51 miljoen en later 70 tot 75 miljoen”, friste Jack Begijn het geheugen op tijdens de vergadering van de raadscommissie Omgeving. ,,Eerder hoorde we dat 75 echt het plafondbedrag was maar nu is dat getal weer richtinggevend.” Begijn wilde van wethouder Frank van Hulle weten wat het nou was. ,,Die 75 miljoen is het plafondbedrag”, antwoordde Van Hulle. ,,Maar dan voor alleen het deel nieuwbouw van het Lodewijk College.”