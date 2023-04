Terneuzenaar Willem de Zeeuw was oud-wethouder en raadslid, maar bovenal 40 jaar een zeer belezen leraar

Snelheids­dui­vel voor derde keer op korte tijd in politie­recht­bank: “Opnieuw geflitst dag voor je naar rechter moest”

T.D. stond dinsdag terecht in de politierechtbank in Dendermonde nadat hij op de E17 geflitst werd met een snelheid van 187 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 120 kilometer per uur. De overtreding gebeurde een dag voor hij in Mechelen in de politierechtbank moest zijn, ook voor overdreven snelheid.