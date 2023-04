Terneuzen vroeg uit bed om gigantische kranen te zien voorbijvaren: ‘Zoiets heb ik nog nooit gezien’

De zon is amper op en het uitkijkpunt bij de Westbeer in Terneuzen staat al vol met mensen. De meeste scheepsspotters en vrouwen van scheepsspotters, en een enkele toevallige voorbijganger die afkomt op de drukte. De Zhen Hua 35, die drie gigantische kranen moet afleveren in het Deurganckdok in Antwerpen, is nog maar een stipje in de verte als de eerste camera’s voor de dag worden getoverd.