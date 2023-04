Terneuzen unaniem: UWV en rijvaardigheidstest CBR moeten terug

,,Mensen moeten vanuit Sluis zeventig kilometer rijden om praktijkexamen te doen.” Zo had Anne Hana (PvdA) wel meer voorbeelden van hoever mensen moeten rijden naar het CBR in Goes. Ondoenlijk, meende Hana. ,,Als mensen van tevoren nog wat praktijklessen daar willen doen omdat ze de verkeerssituatie in Goes niet kennen, betekent dat iedere keer 140 kilometer reizen.”