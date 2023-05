Terneuzen trekt de beurs voor bestrijden energie-armoede

Zwarte lijst voor amokmakers in Oost-Vlaam­se recreatie­do­mei­nen: volgt de rest van Vlaanderen?

De massale vechtpartijen in het Gentse recreatiedomein De Blaarmeersen vorige zomer zijn beelden die we de voorbije jaren steeds vaker zien en die men in de provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen absoluut wil vermijden deze zomer. Daarom gaat de provincie met zwarte lijsten amokmakers weren uit haar recreatiedomeinen.