Terneuzen ontvangt Tourhelden van 1980 met open armen

Dat Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France won, weet iedereen. Hoe hij op de 20ste juli van dat jaar op de Champs Elysées gehuldigd werd, staat bij velen nog op het netvlies. Zeven dagen later zegevierde hij opnieuw. Een quizvraag: waar was dat?