Subsidies elders maken investeren in Yara Sluiskil lastig

Vlaams Belang Oost-Vlaanderen organi­seert familiedag in Lokeren

Zondag vond de jaarlijkse familiedag van het Vlaams Belang plaats. Het familiefeest ging in verschillende provincies tegelijk door en stond in het teken van het behoud van tradities. In Oost-Vlaanderen vond de familiedag plaats in zaal Lumière in Lokeren, waar Vlaams Parlementsleden Adeline Blancquaert en Guy D’haeseleer de centrale sprekers waren.