Stal brandt uit in Plassenstraat op Overslag

Lokeren Dodelijke boerderij­brand ontstaan aan oud televisie­toe­stel

De uitslaande brand in de Everslaarstraat in Lokeren is wellicht ontstaan door een oud televisietoestel. Tot die conclusie komt de branddeskundige die door het parket was aangesteld. Bij de brand kwam de 82-jarige bewoonster Marie-Louise Wiels om het leven.

15 april