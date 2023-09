Skaeve Huse in Terneuzen moet een plek worden waar mensen in hun eigen huisjes zichzelf kunnen worden

Eerste surprise op Crammerock: Ba­zart-front­man Mathieu Terryn springt plots op podium bij Guusje

“Er zullen nog heel wat gastoptredens en andere verrassingen volgen dit weekend”, verklapt Crammerock-programmator Geert Robbrecht. Het Waaslandse festival is nog niet goed en wel gestart of die eerste surprise doet zich al voor op het podium van de Nederlandse popster Guusje: Mathieu Terryn springt plots op het podium om gezamenlijke hit ‘Blijf Nog Even Hier’ te brengen. Gillende meisjes vallen net niet flauw. De toon van het festival is gezet. En met Miles Kane, Goose, Sons en zelfs Noel Gallagher op de affiche, kan het énkel nog maar beter worden.