Schoolteam Sint-Laurens Overslag is op zoek naar gestolen ‘Victor’

Het schoolteam van Sint-Laurens Overslag is kwaad dat 1 van de 4 verkeersmannetjes die pas deze week geleverd werden, reeds is gestolen. “Trots waren we als school toen we deze week 4 verkeersmannetjes kregen van de ouderraad. Deze ochtend deed een collega de ontdekking dat er eentje verdwenen was. Heel jammer vinden we dit als school. Als iemand iets gezien heeft of iemand iets weet, graag iets laten weten. De politie is ook al op de hoogte! Breng onze ‘Victor’ terug, zodat het veiliger is aan onze school”, laat het Team Sint-Laurens Overslag weten.