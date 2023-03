Scalda-student Miko (19)uit Terneuzen wint hoofdprijs van 20.000 dollar met animatie voor Nasa

5 redenen waarom je zeker een kijkje moet nemen bij de opendeurda­gen van Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV

Noteer het weekend van 24, 25 en 26 maart alvast in je agenda. Van 9.30 uur tot 16 uur vinden namelijk de opendeurdagen van Vloer&Tegelconcept /Ge De Klinker BV plaats. “We zullen iedereen met een hapje en een drankje ontvangen in onze showroom in de Bergstraat nummer 25 in Moerbeke-Waas. Er zijn bovendien heel wat kortingen”, aldus Gunther Emmaneel. Ontdek hier wat de opendeurdagen nog meer de moeite maakt.