Restant Middensluis in Terneuzen ploft volgende week woensdag en donderdag

Dat is te lezen op de site van de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit, die gaat over vlot en veilig scheepvaartverkeer in het Scheldegebied. De autoriteit waarschuwt de scheepvaart dat het zowel op woensdag 5 als donderdag 6 april in de ochtend een half uur geen gebruik kan maken van de oostsluis, omdat de wand dan met twee detonaties (explosies) wordt vernietigd.

De Nieuwe Sluis heeft nog geen informatie over de nieuwe ploffen naar buiten gebracht. Dat gebeurt waarschijnlijk donderdag. Oplettende nautische volgers stuitten woensdagavond op de data waarop de explosies zullen plaatsvinden.

Dat de wand op een andere manier zou worden gesloopt dan de de westelijke wand in maart vorig jaar, was al bekend. De oostelijke wand bleef een jaar onaangeroerd, nadat er bij het opruimen van de eerste muur veel teveel springstof was gebruikt. De halve stad schudde daardoor even, met veel schademeldingen als gevolg. Na vijf proefploffen luidde de conclusie dat de tweede wand met veel minder springstof en met langere tussenpozen tussen elke explosie veilig kan worden opgeruimd.

Volledig scherm Bij de voormalige Middensluis wordt al druk gewerkt aan het opruimen van de noordelijke landtong. © Raymond de Frel

De westsluis kan tijdens de explosies wel gewoon worden gebruikt. Rond de plofmomenten wordt het wegverkeer over het sluizencomplex dertig minuten stilgezet. Het gebied rond de sluis is in een straal van driehonderd meter dan even verboden terrein. De parkeerplaatsen aan de Binnenvaartweg (bij het oorlogsmonument) worden twee dagen afgesloten. De exacte tijden van de explosies worden later nog gecommuniceerd.