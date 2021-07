Regiocampings lopen vol met teruggekeerde Ardennengangers: “Iedereen is plots op zoek naar een alternatief”

Wachtebeke/StekeneEen heel weekend aanschuiven aan de inschrijfbalie bij camping Puyenbroeck: tientallen Ardennengangers probeerden er nog een alternatief te vinden voor hun in het water gevallen vakantieplannen. Sommigen leken amper bekomen van de shock van wat ze in het oosten van het land te zien kregen. “Maar vakantie is vakantie en dan is er gelukkig altijd nog ‘camping Puyenbroeck’. Ook op camping Vlasaard in Stekene gelijkaardige verhalen.