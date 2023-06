PVV vindt dat Terneuzense burgemeester zich niet met Noord-Brabant moet bezighouden

Vrachtwa­gen kantelt om in veld naast E17: verkeers­hin­der aanzien­lijk

Een vrachtwagen geladen met bloemkolen is maandagochtend van de baan gegaan op de E17 in Lokeren. De truck kwam in een veld naast de rijweg terecht. De chauffeur werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.