Provincie: meet- en registratiesysteem Dow niet correct, geen geloofwaardige gegevens over incidenten

Volgens de provincie beschikt Dow Chemical in Terneuzen niet over een correct meet- en registratiesysteem, waardoor er twijfel bestaat over wat er bij het affakkelen precies de lucht in gaat.

Op 29 november 2021 had Dow te maken met een stroomstoring, waardoor een groot deel van de fabrieken moest worden stilgelegd. De fakkelinstallatie, een veiligheidsonderdeel in het productieproces, werd in werking gezet. In de wijde omtrek waren grote vlammen te zien.

Twijfel over gegevens

Begin vorig jaar heeft het bedrijf aan milieudienst DCMR gegevens aangeleverd over de uitstoot van koolmonoxide, koolwaterstoffen en roet ten tijde van het incident. Die informatie spoort niet met het PRTR-verslag over 2021, dat is de jaarrapportage over afval, energie- en watergebruik en de uitstoot naar lucht, water en bodem. Volgens het dagelijks provinciebestuur schort er wel meer aan dat verslag, dat daarom niet wordt goedgekeurd. Omdat Dow geen correct meet- en registratiesysteem heeft, wordt de geloofwaardigheid van de gerapporteerde gegevens in twijfel getrokken en ziet de provincie het PRTR-verslag als ‘niet consistent en niet volledig.’

Dow heeft geprotesteerd

Dow heeft geprotesteerd tegen het niet goedkeuren van het verslag, maar krijgt van het provinciebestuur geen gelijk. ,,Er gaat veel goed bij Dow, maar niet alles”, verklaart gedeputeerde Harry van der Maas. ,,Incidenten moeten ze beter monitoren.” Hij geeft aan dat hij er wel ‘alle vertrouwen in heeft’ dat het op orde komt. DCMR gaat dat deze maand controleren.

Dow benadrukt dat de discussie niet gaat over het volledige meet- en registratiesysteem van uitstoot, maar om de berekening en registratie van de fakkelemissies als gevolg van storingen zoals die in november 2021. ,,Samen met DCMR zijn we in gesprek over hoe we in de toekomst invulling geven aan registratie en rapportage van fakkelemissies ten tijde van processtoringen”, laat een woordvoerder weten.

