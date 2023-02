Plantjes gezocht voor hondenspeelweide Zaamslag

Het burgerinitiatief begon zo’n drie jaar geleden. ,,De snuffelweide wordt een belevingstuin voor mens en hond. Er kan gerend en gespeeld worden. De gehele weide is vrij toegankelijk en openbaar voor iedereen. Er is een veilige omheining en toegangssluis geplaatst. Speeltoestellen voor honden staan op hun plek en er zijn zitgelegenheden voor hun baasjes. Voor mensen die minder mobiel zijn, wordt de plek toegankelijker gemaakt. Het moet ook een ontmoetingsplaats worden voor mensen met zonder hond. Er worden knuffelsessies en wandelingen georganiseerd.”

Natuurgebied

De oproep betrof planten om de boel op te fleuren. Gezocht worden vooral heesters, vlierbessen, wilde bloemzaden en vlinderstruiken, die sluiten aan bij het omliggend natuurgebied. ,,Mensen komen in de tuin misschien planten tegen die te groot zijn of niet meer passen. Wij geven deze planten een plek op de weide. Op 11 maart, van 12.00 tot 17.00 uur kunnen mensen hun planten inleveren en met ons komen kennismaken.” De weide is gelegen naast zorgcentrum De Molenhof in de Molenstraat in Zaamslag. Meer informatie is te verkrijgen op: www.hswz.nl