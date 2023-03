Pad gaat massaal op liefdespad, maar op de Donkereweg in Schuddebeurs loert de dood

Negentiger rijdt tegen geparkeer­de auto en gaat over de kop: brandweer bevrijdt man uit wrak

Een oudere bestuurder is zondagavond met zijn auto over de kop gegaan in Bautschoot in Eksaarde. De negentiger was met zijn wagen tegen een geparkeerde auto gebotst. Hij moest door door de brandweer uit het wrak bevrijd worden en werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.