Paaszoektocht in Puyenbroeck van 1 tot 16 april

Ga samen met je familie of vrienden op stap in het domein en zoek de favoriete maaltijd van de paashaas. Heb jij zijn favoriete gerecht gevonden? Dan krijg je iets lekkers in het bezoekerscentrum. De wandelzoektocht van 1.50 km is bedoeld voor kinderen tot tien jaar. Deelnemen is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht. Je kan meedoen met de zoektocht tussen 1 en 16 april. Inschrijven kan via deze link. Meer informatie vind je hier.