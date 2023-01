Over de Zeelandbrug, Oosterscheldekering en de Panoramaweg, de Delta Ride for the Roses biedt dit jaar machtige vergezichten

De wielertocht waarvan de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat, start in twee steden. In Goes begint vrijdag 9 juni de Ladies Night Ride en zaterdag 10 juni de ‘grote’ Ride. In beide gevallen is het parkeerterrein van Roompot het vertrekpunt en de finishplaats. ,,Roompot is sinds dit jaar één van onze sponsors. We zijn blij dat het bedrijf zijn terrein beschikbaar stelt. Dat scheelt kosten en zo gaan er uiteindelijk meer euro's naar het goede doel”, legt voorzitter Henk Remijnse van het koepelbestuur van Delta Ride for the Roses uit tijdens een persconferentie in het hoofdkantoor van Roompot.