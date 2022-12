Opmerkelijke diefstal in Wachtebeke: drie schapen vanop wei gestolen

“De diefstal moet In de nacht van dinsdag op woensdag gebeurd zijn, want dinsdag ben ik er overdag nog bij geweest”, zegt eigenaar Mathis. De dieren stonden op de wei in Axelsvaardeken, langs het fietspad. “Het gaat om twee witte schapen en één wit met zwarte vlekken.” De omheining van de wei werd vernield. “Op één plaats is een groot gat in de schapendraad geknipt, op een tweede plaats is de omheining afgeknipt en met de palen uitgerukt. De daders hebben geprofiteerd van de mistige weersomstandigheden om hun slag te slaan. Er is aangifte gedaan bij de politie. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.”