Ophef over discriminatie Terneuzenaar met Haags accent bij sollicitatie: ‘Schande!’

Habich, al jaren woonachtig in Terneuzen, vertelde bij Omroep Zeeland dat hij in 2022 melding maakte van discriminatie bij het ADB Zeeland (antidiscriminatiebureau Zeeland) nadat een uitvaartcentrum in Terneuzen hem vanwege zijn accent afwees bij een sollicitatie. Het filmpje trok ook de aandacht van de regionale Omroep West. Honderden mensen reageerden op de Facebookpagina van Omroep West met onbegrip op het feit dat in Zeeland de Haagse tongval blijkbaar reden is om iemand af te wijzen voor een baan. Ook RTL Nieuws pakte het op. Cabaretier Sjaak Bral twittert: ‘Zeeland is een prachtige provincie. VOOR EEN MOSSEL. Discriminatie omdat je Haags praat. Schande!#zinkzeeland #zeeland #haagseblof’.