Opgeruimd verleden bij de Nieuwe Sluis

Het begon met een pyjama voor de dochter, dertig jaar later is het Gentse Woody — u welbekend voor nachtkledij met kenmerkende, speelse diertjes — uitgegroeid tot een speler met naam en faam in het Belgische modelandschap. Lees: meer dan 12 miljoen euro omzet, 40 werknemers in België én sinds kort ook verschillende winkels. Geen evidentie, want modeketens en fast fashion maken het de ‘kleine’ spelers knap lastig. Een gesprek over geschiedenis en toekomst met managing director Steven Van de Velde.