Op het moment dat ‘dromer’ Maan (28) wist wat ze wilde, sloeg het noodlot toe

Meetjesland/Deinze Romantisch ontspannen in het Meetjes­land en Deinze: in deze 6 privésauna’s kom je op Valentijn helemaal tot rust

Weet jij al hoe je jouw geliefde dit jaar gaat verrassen voor Valentijn? Klassiekers doen het altijd goed, dus misschien is een uitstapje naar een privésauna wel een idee. Wij gingen op zoek naar zes wellnesszaken in het Meetjesland en Deinze waar je helemaal kan ontspannen. Van Casa Neermani in Aalter tot Hoeve La Cascina in Zulte: op deze plekjes kom je samen volledig tot rust.

3 februari