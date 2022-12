Op 14 en 15 december geen verkeer mogelijk langs Sint-Franciesdijk

Olsene RESTOTIP. Bistro Oud Eikenhof: klassieke bistroge­rech­ten in huiselijk kader

Voor eenvoudige Vlaamse gerechten of een pannenkoek kan je sinds kort in Bistro Oud Eikenhof in Olsene terecht. Het horecapand in de Houtstraat bestaat al lang, maar het koppel dat er de gasten ontvangt is nieuw. Wij gingen op een vrijdagavond langs bij Geert Van de Voorde en Sabine Lemeur.

