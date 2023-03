Ook in Terneuzen neemt BBB de macht over

Halfvasten­foor, vul­va-ex­po en een halve marathon: 7 tips voor het weekend in de regio Gent

Zin in wat animo dit weekend, maar geen inspiratie? Wij zochten en vonden zeven leuke activiteiten in Gent. Van een babybeurs in het ICC over een benefiet voor cafébazin Lisbeth (87) tot het laatste wapenfeit van de befaamde Kapitein Cravate: dit zijn onze tips voor het weekend van 11 en 12 maart. Want zetelhangen, dat kan in de week ook, niet?