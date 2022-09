Ontsnap even aan alle stress met het Opkikkerpad

Op het Opkikkerpad leer je om even helemaal op jezelf te focussen door al je zintuigen te gebruiken en het hier en nu in je op te nemen. Je komt tijdens deze wandeling helemaal tot rust met behulp van een aantal oefeningen. De oefeningen kunnen later nog van pas komen als je je even wil loskoppelen van de dagelijkse stress. Het Opkikkerpad gaat door op zondag 25 september van 9 tot 11 uur in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Meer informatie vind je hier.