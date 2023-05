Oldtimer Festival is leukste dag van het jaar in Axel: ‘Hoe deze auto rijdt? Vreselijk!’

Landschaps­park in Provinci­aal domein Puyen­broeck verkozen tot beste publieke ruimte

Provincie Oost-Vlaanderen heeft met de herinrichting van het landschapspark in Provinciaal domein Puyenbroeck de Prijs Publieke Ruimte 2023 gewonnen. In de categorie ‘landelijke projecten’ haalde het landschapspark in domein Puyenbroeck in Wachtebeke het voor het Hooghof in Zellik en de Erfgoedwandeling in Scherpenheuvel-Zichem.