Nerdland brengt dit weekend 10.000 bezoekers op de been in Puyenbroeck: “Pukkelpop of Werchter van de wetenschap”

Robothond

Op het programma van het openluchtfestival staan ruim 200 live shows van bekende en minder bekende artiesten, uiteenzettingen van wetenschappers en tal van workshops en experimenten. Eén van de meest opvallende is het besturen van een robot van ‘Boston Dynamics’. De robot doet nog het meest denken aan een hond. “Hij kan zich aanpassen aan veranderend terrein, obstakels detecteren en trappen oplopen”, zegt Mathias Monstrey van Monstrey Technologies, een bedrijf uit Oudenburg dat software levert voor de robot. “Hier laten we de mensen spelenderwijs kennismaken met de robot, maar hij kan ingezet worden voor visuele inspectie waar mensen niet kunnen of mogen komen. Bijvoorbeeld bij een radioactief lek in een kerncentrale.” Wie zijn kennis wil bijschaven, kan onder meer deelnemen aan lezingen over ‘dementie 10 jaar vroeger detecteren’, ‘opgraven met lego’ of een ‘Harry Potter onzichtbaarheidsmantel maken’. Wie denkt dat wetenschap enkel iets is voor bollebozen van middelbare leeftijd, ook het jeugdige publiek vond dit weekend duidelijk de weg naar Puyenbroeck.

Jaarringen van bomen

In de pop-up boekhandel van het festival kunnen de bezoekers ook even een gesprekje aanknopen met hun wetenschapshelden tijdens een signeersessie. Marc Vandenbrande maakt er handig gebruik van om zijn boek ‘Wat bomen ons vertellen’ te laten onderteken door Valerie Trouet, de Belgische professor is een wereldautoriteit in haar vakgebied: de jaarringen van bomen. “Ik kom niet zo vaak meer in België, maar dit festival is fantastisch georganiseerd. Ik mocht een uiteenzetting geven voor 600 geboeide mensen die hun vragen afvuurden. Het bewijst dat hier een publiek voor is. Noem het gerust het Rock Werchter of Pukkelpop van de wetenschap.”