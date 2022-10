Natuurpunt maakt werk van heideherstel in Heidebos: “Bijzondere plant dreigt anders te verdwijnen”

Wachtebeke/MoerbekeVan zowat half augustus tot half september baadt een deel van het Heidebos in een purperen gloed dankzij kleurrijke struikheide. Door stikstofuitstoot en een kevertje dreigt het bijzondere plantje, dat zeldzaam is in onze contreien, verloren te gaan. Natuurpunt Moervaart-Zuidlede springt in de bres met heideherstelwerken.

Heide is een traag groeiende inheemse plant typisch voor schrale zandgrond en komt vooral voor in West-Europa. In Vlaanderen echter is 95% van de heidegebieden al verloren gegaan. “Heide is in Vlaanderen, wat de panda in Azië is zeg maar”, stelt Ilse Theunis, bijzonder veldwachter en verantwoordelijke voor de pas opgestarte werkgroep heidebeheer.

Nachtzwaluw

Het Heidebos ligt op een droge duinengordel tussen Stekene en Maldegem en strekt zich uit over het grondgebied van Moerbeke en Wachtebeke. De stikstofproblematiek, die al veelvuldig aan bod kwam in de actualiteit, is er niet vreemd aan. “Heide gedijt op de droge en schrale zandgrond, maar komt in de verdrukking door stikstof die letterlijk uit de lucht neerdaalt. Landbouw, transport en industrie zijn de boosdoeners”, legt Gert Du Cheyne, conservator van het Heidebos, uit. Grassoorten verdringen de heide in het Heidebos en dat is geen goede zaak voor de biodiversiteit. “Dankzij de heide zien we hier bijzondere vogelsoorten zoals de boomleeuwerik en nachtzwaluw.” Bovendien kampt de heide ook met een natuurlijke vijand: het heidehaantje, een minuscuul kevertje, waarvan de larve leeft van de bladeren van de struikheide. “De enige manier om het diertje een beetje te bestrijden is een gecontroleerde brand, maar dat houdt te grote risico’s in.”

Conservator Gert Du Cheyne, Griet Buyse met zoon Karel en Ilse Theunis met dochter Sienna in het Heidebos.

Om het bijzondere plantje te redden waaraan het Heidebos zijn naam dankt, steken vrijwilligers van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede sinds kort de handen uit de mouwen. “De bedoeling is om elke keer een stukje heide grondig te verzorgen”, verduidelijkt Theunis. “Elke eerste en derde zaterdagnamiddag van oktober tot maart komen we samen om aan heideherstel te doen. De bedoeling is om elke keer een stukje heide grondig te verzorgen. Dat doen we door een beperkt laagje van de grond te plaggen zodat de heide terug kans krijgt om te groeien. De voornaamste taken zijn: strooisel verwijderen, ongewenste begroeiing verwijderen, boomstammetjes stapelen voor insecten en hagedissen. De heide is een taaie plant, want ze kan tussen de 30 en 60 jaar kiemen, wat een herstel dus ook mogelijk maakt.”

Wie zelf de handen uit de mouwen wil steken om mee te werken aan het heideherstel kan voor meer informatie mailen naar beheer@heidebos.be.

Heidelandschap Heidebos

