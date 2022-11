Natuurbeleving voor kinderen: zoektocht naar bomen en bladeren

Gent Jaione (64) wordt voorlopig niet uitgele­verd aan Spanje voor aanslag op politieman­nen: “Vier jaar voorhechte­nis is strijdig met de rechten van de mens”

Maria Natividad Jauregui Espina, door haar vrienden ‘Jaione’ genoemd, wordt voorlopig niet overgeleverd voor een aanslag op drie politiemannen in 1981. Dat besliste de raadkamer woensdagochtend. De kokkin werd in 2020 al overgeleverd aan Spanje omdat ze ook nog verdacht wordt van de moord op een Spaanse legerkolonel in 1981 bij een ETA-aanslag.

16 november