Nathalie uit Sas is superblij: na twee weken kan ze weer naar buiten in haar gemaakte rolstoel

Dow Chemical schrapt wereldwijd 2000 banen om hoge energiekos­ten

Chemieconcern Dow Chemical schrapt wereldwijd 2000 banen, met name in Europa, om meer dan een miljard dollar aan kosten te besparen. Dat acht het bedrijf nodig om de gestegen kosten voor energie op te vangen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dow Chemical heeft ook een complex aan fabrieken in Terneuzen, de op één na grootste productielocatie van het concern. Of daar banen verloren gaan, is niet bekend.

16:44