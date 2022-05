Na amok in zwembad provinciaal domein Puyenbroeck: “Reservatiesysteem blijft van kracht”

Moerbeke-Waas BELOOFD IS BELOOFD. Wanneer opent de nieuwe sporthal in Moerbeke en waarom werd er gekozen voor een fusie met Lokeren?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Moerbeke, waar de liberalen al 175 jaar aan de knoppen zitten en de sportverenigingen snakken naar de opening van de nieuwe sporthal.

24 mei