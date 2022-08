Mountainbiketocht op 3 september

Wil jij de onverharde wegen in Wachtebeke verkennen? Dan hebben we goed nieuws voor jou want op 3 september organiseert de Gezinsbond ter gelegenheid van Langeledekermis een Mountainbiketocht. De tocht start en eindigt in de kermistent van Langelede. Je kan kiezen tussen een afstand van 30 of 50 kilometer. De tocht vertrekt om 13 uur. Deelnemen kan voor 3 euro per persoon. Meer informatie vind je hier.