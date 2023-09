Mooie beelden van de nieuwe zeesluis in Terneuzen (en er klonken vandaag wéér knallen in de Middensluis)

BUITENGEWOON B&B | MET VIDEO Rene en Marion hebben een varende B&B: ‘Voor ons voelt de Black Pearl altijd als vakantie’

Aan het waterschapsgebouw Scheldestromen in de binnenhaven van Terneuzen ligt de Black Pearl. Geen piratenschuit, maar een sfeervol binnenvaartschip dat vooral dienst doet als B&B. Wanneer het schip met twee luxe kajuiten om te overnachten is afgemeerd aan de Beneluxweg, op loopafstand van het centrum, is de B&B geopend. Alleen wanneer eigenaren en schippers Rene (65) en Marion (63) Kint op meevaarvakantie zijn richting Gent, Oudenaarde of Brugge kan er niet gelogeerd worden.