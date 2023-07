Micha (13) uit Axel: ‘Ik ben lang geblesseerd geweest, maar nu kan ik weer lekker voetballen’

,,Ja, zeker weten! Ik voetbal bij FC Axel, maar ben ook heel vaak in de pannakooi bij ons in de buurt te vinden. Na de zomer kom ik in de JO-15 bij FC Axel. Over het algemeen speel ik op het middenveld. Ik ben zeg maar het type dat vooral veel ballen afpakt, scoren lukt de laatste jaren wat minder. Vroeger vond ik Yaya Touré erg goed, dat was echt mijn favoriete speler op mijn positie. Ik ben trouwens pas net weer begonnen met voetballen, want ik heb er maanden uitgelegen met een blessure.”