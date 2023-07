Metamorfose op het complex van Terneuzense Boys: het slechte vierde veld is voorgoed verleden tijd

Elien kiest op haar 24ste voor euthanasie na gevecht van zes jaar tegen zware depressie: “Voldoening haal ik niet meer uit mijn passies, die me vroeger wel energie gaven”

Ze groeide op in een warm gezin, maakt als fotografe knappe portretten en blikt professionele radioreportages in. Toch wordt Elien Vervaet (24) al bijna zes jaar gekweld door een zware depressie die haar nu voor euthanasie doet kiezen. Maar eerst wil ze nog haar verhaal doen in een podcast. Zo hoopt ze het taboe van levensbeëindiging bij jonge mensen die ondraaglijk psychisch lijden, te doorbreken. “Mijn ouders hebben het ondertussen aanvaard.”