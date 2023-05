Met de bus naar de gymles, want er wordt gewerkt aan de nieuwe school voor De Steiger in Terneuzen

Bestuur­ster (23) botst tegen geparkeer­de trailer op John F. Kennedy­laan: “Laaghan­gen­de mist speelde haar parten”

Op de John F. Kennedylaan richting Gent is maandagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd ter hoogte van Zelzate. Een jonge vrouw reed er in op een geparkeerde trailer. De rijbaan was een tijd lang volledig versperd.