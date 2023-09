Mariska wint met haar indrukwekkende biscuittaart ‘Heel’ Sluiskil Bakt

Kringwin­kel start met ‘brengmo­men­ten’ in Moerbeke: “Derde meer klanten sinds start van de crisis”

Moerbekenaren kunnen voortaan ook in eigen dorp herbruikbare spullen inleveren bij Kringwinkel De Cirkel. In samenwerking met FIT, afvalintercommunale IDM en de gemeente houdt de vrachtwagen van De Cirkel vier keer per jaar halt in Moerbeke. “Dit jaar zullen we bijna 1.000 ton aan herbruikbare goederen inzamelen”, zegt Peter Catthoor, coördinator van Kringwinkel De Cirkel.