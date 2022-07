Mannen betasten meisjes in zwembad Puyenbroeck

OVERZICHT: Van maximumca­pa­ci­teit tot ‘ballen­knij­per­ver­plich­ting’: zo gaan recreatie­do­mei­nen opstootjes te lijf

In de Blaarmeersen in Gent mogen er voortaan nog 4.500 bezoekers binnen. De Nekker in Mechelen voert voor het eerst identiteitscontroles uit aan de ingang. En in de Kapermolen in Hasselt houden ze “het hoofd koel”. Elk recreatiedomein gaat op zijn eigen manier om met de rellen van de afgelopen dagen. Een overzicht.

24 juni