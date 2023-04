Man zwaar mishandeld bij sportschool in Terneuzen

Sporting­aan­hang in extase na eerste titelwinst Lokeren-Tem­se: “Uniek moment als je ziet van waar we komen”

De eerste kampioensviering drie jaar na de oprichting van fusieclub Sporting Lokeren-Temse zorgde zaterdagavond voor uitzinnige taferelen in het Daknamstadion. Om de titel te vieren, bestormden duizenden supporters de grasmat. “Drie jaar geleden zaten we nog in zak en as na het faillissement van onze club en zie ons hier nu staan.”