Luctor Heinkenszand pakt drie cadeautjes van Zaamslag uit

Gent De laatste loodjes van Tournée Minérale: in deze bars in de regio Gent geniet je van lekkere mocktails

Neem jij deze maand deel aan Tournée Minérale? De actie om een maand lang geen alcohol te drinken is ondertussen bijna afgelopen. Voor de volhouders selecteerden wij zeven horecazaken in de regio Gent waar je ook tijdens die laatste alcoholvrije dagen terechtkan voor heerlijke mocktails. Van Foodbar Goeste in Destelbergen tot Limonada in Gent: hier toost je zorgeloos op een alcoholvrije maand.