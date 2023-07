Luca (11) haalde 117.000 euro op voor pumptrack in Axel: 'Ik heb dit bedacht’

Geparkeer­de wagen tegen voorgevel geramd door vrachtwa­gen, chauffeur vermoede­lijk even ingedom­meld

In de Stationsstraat (N403) in Kemzeke is een vrachtwagen vrijdagochtend op een geparkeerde auto gebotst. Die werd vervolgens tegen een voorgevel gekatapulteerd. De bewoners waren op dat moment aanwezig, maar bleven ongedeerd. De chauffeur was vermoedelijk even ingedommeld.