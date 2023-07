Lifeguard bij keel gegrepen en hek kapot geknipt: zo ging het helemaal mis bij het zwembad in Sas

Wegdek van fiets­straat Kasteel­straat beschadigd bij aanleg fietstun­nel

Het wegdek in de Kasteelstraat in Zelzate is er dezer dagen slecht aan toe. Werfverkeer dat de straat constant op en af reed voor de aanleg van een fietstunnel onder de E34 zorgt voor diepe putten en afbrokkelende verharding.