Lieven Scheire en co schenken Vlaanderen eerste ‘festival voor Nerds’: “Wie de wetenschappen niet lust, heeft ze wellicht nooit smakelijk geserveerd gekregen”

Oostende, Gent Jarige studenten­club Dionysus stunt vannacht: “We laten een biervat rollen van Oostende tot Gent”

Straks om middernacht verzamelen aan het Kursaal in Oostende om en bij de 45 leden van studentenclub Dionysus. Die vereniging werd precies 40 jaar terug opgericht in Oostende. Ralph Deroo (58) was één van die pioniers en mag het vat vanavond laten rollen. Morgenavond om 20 uur zou de tocht in Gent moeten eindigen. En in dat biervat zit voor de veiligheid … water.

12 maart