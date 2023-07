Legoman Aloys begon pas met Lego op zijn zestigste

Sponselee legoot pas tien jaar. Hij begon op zijn zestigste. ,,Ik zat in een depressie en wist niet wat de hele dagen te doen. Een vriend van me zat ook thuis. Wat doe jij nou de hele dag, vroeg ik hem. Hij zei dat hij met Lego bezig was en liet me wat zien. ‘Da’s prachtig, dat ga ik ook doen’, dacht ik. Tja, zo is het gekomen. Als kind speelde ik wel met Meccano, je weet wel, met die kleine schroefjes en moertjes, niet met Lego.”